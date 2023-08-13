الاحتلال يقتحم جنين وسط اشتباكات مع المقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

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فيما دهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها لبعض الوقت قبل الانسحاب منها.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين عقب اقتحام البلدة، وبحسب شهود عيان، فإن المقاومة استهدفت القوات والآليات المتوغلة بالأكواع محلية الصنع والرصاص.

وأكدت المصادر إصابة أحد جنود الاحتلال خلال الاشتباكات الدائرة بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون بجنين.

المصدر / فلسطين أون لاين