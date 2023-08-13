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الاحتلال يعتقل شابًا أثناء مروره عبر حاجز عسكري بنابلس

13 اغسطس 2023 . الساعة 04:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الشاب جمال عماد دياب خلال مروره عبر أحد الحواجز العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جمال عماد دياب من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت أثناء مروره عبر حاجز صرة غرب مدينة نابلس.

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وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال اقتاد الشاب دياب إلى جهة مجهولة للتحقيق معه بحُجة أنه مطلوب لديه.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 4500 أسير وأسيرة يُعانون الأمرين نتيجة سياسات الاحتلال العنصرية بحقهم، والتي تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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