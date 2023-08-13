"لونا المدمرة".. ألمانيا تزود أوكرانيا بمنظومة طائرات مسيرة!

قالت صحيفة بيلد ام زونتاج نقلًا عن مصادر بشركة راينميتال الألمانية إن الشركة ستسلم أوكرانيا منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد بحلول نهاية العام.

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وأوكرانيا في حاجة ماسة لتعزيز ترسانتها من الأسلحة سواء الطائرات المسيرة أو الذخائر أو الدبابات في الوقت الذي تكافح فيه لصد الغزو الروسي.

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وأضافت الصحيفة أن "حزمة الطائرات المسيرة" تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية مشيرة إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.

المصدر / وكالات