مواجهات بين الشبان وأجهزة السلطة في مخيم العين بنابلس

اندلعت، فجر اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وأجهزة السلطة بمخيم العبن في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشبان أغلقوا الشوارع الرئيسية والفرعية وأشعلوا الإطارات المطاطية بمخيم العين، عقب اختطاف أجهزة السلطة أحد المقاومين والمطاردين للاحتلال.

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وأكدت المصادر، أن أجهزة السلطة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

في حين حاولت إحدى ألياتها العسكرية دهس أحد الشبان وسط المخيم عمدًا.

وأظهرت مقاطع مصورة استفارًَا كبيرًا لعناصر أجهزة السلطة في مخيم العين بنابلس.

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المصدر / فلسطين أون لاين