فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مواجهات بين الشبان وأجهزة السلطة في مخيم العين بنابلس

الكشف عن فوائد مذهلة للكوسا.. تعرف إليها!

مدرس يهدي طالبًا سيارة فاخرة تجاوزت المليون جنيه.. ما القصة؟

اعتبارًا من اليوم.. العراق يرفع الحظر عن تطبيق "تليغرام"!

للأسبوع الـ 32 .. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح بنابلس

افتتاح مشروع "سفراء القدس" السادس في الكويت

اختيار قائد جديد لتوتنهام بعد رحيل هاري كين

إصابة مستوطنَين وإحراق موقع عسكري بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رونالدو يقود النصر للتتويج بالبطولة العربية بثنائية في الهلال

بالفيديو مواجهات بين الشبان وأجهزة السلطة في مخيم العين بنابلس

13 اغسطس 2023 . الساعة 02:21 بتوقيت القدس
...
شبان غاضبون يشعلون الإطارات المطاطية بنابلس

اندلعت، فجر اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وأجهزة السلطة بمخيم العبن في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشبان أغلقوا الشوارع الرئيسية والفرعية وأشعلوا الإطارات المطاطية بمخيم العين، عقب اختطاف أجهزة السلطة أحد المقاومين والمطاردين للاحتلال.

اقرأ أيضا: بالفيديو أجهزة السلطة تطلق النار على المشيّعين خلال جنازة الشهيد أمير خليفة بنابلس

وأكدت المصادر، أن أجهزة السلطة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

في حين حاولت إحدى ألياتها العسكرية دهس أحد الشبان وسط المخيم عمدًا.

وأظهرت مقاطع مصورة استفارًَا كبيرًا لعناصر أجهزة السلطة في مخيم العين بنابلس.

اقرأ أيضا: "أهالي المعتقلين السياسيين" يستنكرون ملاحقة أجهزة السلطة للعائلات الفلسطينية

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #نابلس #التنسيق الأمني #مواجهات #إطلاق نار #أجهزة السلطة #الشباب الثائر #مخيم العيبن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة