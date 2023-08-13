اعتبارًا من اليوم.. العراق يرفع الحظر عن تطبيق "تليغرام"!

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفع الحجب عن تطبيق "تليغرام" للمراسلات الفورية اعتبارًا من اليوم الأحد بعد استجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية.

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وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيانها: "نسترعي عناية المواطنين الأعزاء إلى أننا سترفع الحجب عن تطبيق التليغرام في العراق بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأضافت أن "الشركة المالكة للتطبيق استجابت لإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

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وأشارت إلى أنها "لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".

يذكر أن الحكومة العراقية حظرت قبل أيام تطبيق التليغرام بسبب ما أسمته "تأثيره على الأمن القومي".

المصدر / وكالات