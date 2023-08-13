للأسبوع الـ 32 .. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء السبت، في عدة مناطق بكيان الاحتلال ضد احتجاجًا على خطة "التعديلات القضائية".

وأعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المظاهرات ضد خطة "التغييرات القضائية" تتواصل للأسبوع الـ 32 على التوالي.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في (تل أبيب)، تزامنًا مع التظاهرات، فيما سجلت ازدحامات مرورية في عدة شوارع.

وفي آذار (مارس) الماضي، أعلن نتنياهو عن تعليق الخطة لإعطاء فرصة للحوار، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة.

وصوت كنيست الاحتلال خلال الأيام الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ويعتبر قانون إلغاء حجة المعقولية واحدًا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء".

المصدر / فلسطين أون لاين