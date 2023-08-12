الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح بنابلس

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عزمها هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح، من سكان بلدة عوريف جنوب نابلس.

وتزعم قوات الاحتلال في بيانها، أن الشهيد "صباح"، أحد منفذي عملية مستوطنة "عيلي" قرب رام الله، في حزيران الماضي والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين.

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وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، إلى أنه قام بتسليم عائلة الشهيد قرارًا بذلك، وتم منحهم مهلة للاعتراض قبل صدور القرار النهائي.

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ونفذ المجاهدان القساميان مهند فالح شحادة، وخالد مصطفى صباح، عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيلي" قرب رام الله، وأدت العملية إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجراح وصفت بعضها بالحرجة، قبل أن يستشهد المنفذان برصاص الاحتلال.

وجاءت عملية القساميين شحادة وصباح من بلدة عوريف بنابلس، ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى ومخطط تقسيمه مكانيًا واقتطاع جزء منه لصالح المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين