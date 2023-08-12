افتتاح مشروع "سفراء القدس" السادس في الكويت

أقامت رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت، اليوم السبت، حفل افتتاح مشروع "سفراء القدس" بنسخته السادسة تحت شعار "كن سفيراً للقدس 6"، بمسرح مكتبة الكويت الوطنية، بالتعاون مع عدة جهات رسمية وتطوعية.

وقال نائب المدير العام لقطاع الشباب بالتكليف في الهيئة العامة للشباب في الكويت وليد الأنصاري، إن "دعمنا لمشروع سفراء القدس السادس، يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في دعم الفرق التطوعية، ومنظمات المجتمع المدني على تأدية رسالتها في قضاياها التي تهتم بها".

وأضاف الأنصاري "لا شك أن قضية فلسطين من القضايا المهمة والمصيرية، التي تفخر دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً بدعمها".

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للرابطة يوسف الكندري، أنه "في اليوم العالمي للشباب، ننطلق في الكويت نحو برنامج تدريبي وقيادي ومعرفي، هدفه بناء جيل يطلق أفكاره إبداعاته ومبادراته تجاه قضية الأمة فلسطين".

وأضاف أن "المسجلين في البرنامج التدريبي إلى الآن وصل 74 شخصاً"، داعياً فئة الشباب المقيمة في الكويت إلى "المبادرة بالتسجيل لتحقيق الهدف السامي في نصرة القضية الفلسطينية".

وأوضح الكندري أن الرابطة، "تؤمن بأن نشأة الشباب على العطاء للقضية الأولى للمسلمين والعرب، أمر مهم جدا، ويساهم في نمو المجتمع فكريا و ثقافيا لما يمهد لجيل التحرير".

وأشار إلى دور البرنامج، في "التأكيد على حضور هذه القضية الرئيسية في وجدان الأمة وشبابها؛ من خلال الدخول في مجالات جديدة وأفكار متنوعة تساهم في النصرة".

بدوره، أوضح مدير مشروع سفراء القدس محمد أيمن، أن البرنامج سيكون على مرحلتين "الأولى ستحتوي على ورش عمل ومحاضرات ثقافية متخصصة عن القضية الفلسطينية، والثانية ستكون بتقسيم المشاركين لفرق وتجهيز مبادراتهم وتقديمها للجنة التحكيم".

وقال الناشط في المجال التطوعي بمؤسسة "نماء الخيرية" عبدالعزيز الياقوت، إن "مشاركتنا بهذا المشروع، يأتي انطلاقاً من دورنا التطوعي في خدمة أهم قضية للأمة قضية فلسطين، من خلال تقديم مبادرات تطوعية ميدانية تساهم في نصرة هذه القضية".

ويحتوي البرنامج، على العديد من الدورات التدريبية الفكرية والثقافية والإعلامية والقيادية؛ التي ستعقد خلال الفترة الممتدة من 14 الشهر الجاري، وحتى 16 من الشهر المقبل.

ويطمح البرنامج من خلال القائمين عليه، إلى "تأهيل ما بين 50 إلى 100 شاب وشابة، والاستفادة من جهودهم في العمل لأجل القدس والمسجد الأقصى، حسب تخصصاتهم أو مواهبهم أو مجالات عملهم، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين الكويتيين والفلسطينيين".

يذكر أن رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت، فريق تطوعي، يتعاون أعضاؤه للعمل من أجل قضية القدس وتثقيف الشباب بمعارفها بالوسائل المختلفة المتاحة.

المصدر / وكالات