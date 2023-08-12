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اختيار قائد جديد لتوتنهام بعد رحيل هاري كين

12 اغسطس 2023 . الساعة 22:35 بتوقيت القدس
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اختيار قائد جديد لتوتنهام بعد رحيل هاري كين

عيّن نادي توتنهام الانكليزي السبت لاعبه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين  سون قائدًا جديدًا له خلفًا للحارس الفرنسي هوغو لوريس، وفي يوم رحيل هدافه هاري كاين الى بايرن ميونيخ الالماني.

حمل لوريس شارة القيادة منذ العام 2015 ولكن مستقبله مع الفريق يبدو غامضًا لاسيما بعد وصول الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو من إمبولي.

وكان من المتوقع أن تنتقل الشارة الى كاين في حال بقائه في شمال لندن بدلا من الانتقال الى بايرن بحثًا عن الالقاب التي لا زالت غائبة عن سجله.

وعيّن توتنهام الوافد الجديد جيمس ماديسون والارجنتيني كريستيان روميرو قائدين بديلين.

قال سون الذي سجل 145 هدفًا منذ وصوله الى النادي في 2015 "إنه لشرف كبير أن أحمل شارة القيادة في هذا النادي الكبير".

تابع "كانت مفاجأة كبيرة ولحظة فخر بالنسبة لي. سبق أن قلت للاعبين إن على كل واحد أن يشعر كأنه قائدًا، داخل وخارج أرض الملعب".

ولم يشارك لوريس الذي ينتهي عقده في عام 2024 في الجولة التحضيرية لتوتنهام من أجل السماح له "بالبحث عن خياراته في سوق الانتقالات".

وأصيب لوريس بطل العالم مع فرنسا عام 2018 الذي أعلن اعتزاله الدولي هذا العام، في 23 نيسان/أبريل الماضي لينتهي موسمه مع توتنهام.

المصدر / فلسطين اونلاين
#توتنهام #هاري كين #سون

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