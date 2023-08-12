رونالدو يقود النصر للتتويج بالبطولة العربية بثنائية في الهلال

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين وقاد فريقه النصر السعودي الى لقبه الاول في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بفوزه في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف.

وبدا الهلال في طريقه الى لقبه الثالث في البطولة بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشايل ديلغادو (51) وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71، لكن رونالدو عادل الكفة (74) ليجر المباراة الى التمديد حيث أحرز هدف الفوز (98) ويحقق مع النصر لقبه الاول منذ وصوله مطلع العام بصفقة مدوية.

وأنهى رونالدو البطولة في صدارة الهدافين برصيد ستة أهداف، علمًا أنه خرج قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعد تعرضه لإصابة في الركبة وذلك قبل أيام من مباراة الفريق الاولى في الدوري المحلي.

وأتت المباراة مثيرة من الطرفين مع أفضلية للنصر في الشوط الاول الذي فشل خلاله في استغلال الفرص.

وسجل ديلغادو الهدف الاول برأسية بعدما تابع عرضية مواطنه الجناح مالكوم (51) ليحتفل على طريقة رونالدو بالقيام بالدوران والقفزة.

وبدا أن النصر تعرض لانتكاسة في مسعاه للعودة الى المباراة بعد طرد المدافع عبدالاله العمري بالبطاقة الحمراء اثر اعاقته مالكوم المتجه نحو مرمى النصر، علمًا ان الحكم رفع بداية البطاقة الصفراء قبل العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (71).

لكن "العالمي" لم يتأثر بالنقص العددي وأدرك حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات التعادل بعد أن تابع أمام المرمى عرضية من سلطان الغنام عن الجهة اليمنى (74) ليحتفل واضعًا يده على فمه مسكتًا الجماهير التي كانت تهتف باسم غريمه الازلي الارجنتيني ليونيل ميسي.

ومنح الحكم بعد دقائق ركلة جزاء للهلال بعد خطأ لصالح الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش داخل المنطقة، لكنه ألغاها بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وفي التمديد أحرز رونالدو هدف الفوز برأسية من أمام المرمى بعد أن تابع كرة ارتدت من العارضة (98) ليحقق معه لقبه الاول منذ وصوله في كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف.

وحرم النصر غريمه الهلال من لقب ثالث بعد 1994 و1995 كان سيعادل به الرقم القياسي للترجي التونسي والرشيد العراقي.

المصدر / فلسطين اونلاين