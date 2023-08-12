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اعتداء جديد على المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق بالدنمارك

12 اغسطس 2023 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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قام أعضاء مجموعة عنصرية ومعادية للإسلام في الدنمارك بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاغن.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن أعضاء مجموعة تدعى "الوطنيون الدنماركيون" أحرقوا المصحف السبت أمام مبنى السفارة التركية.

وأوضحت أن هؤلاء أحرقوا نسخة أخرى من المصحف أمام مبنى السفارة العراقية.

ورفع المشاركون في الاعتداء لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام ونشروا هذه اللحظات عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت الأعمال الاستفزازية تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

وكان موقع فيسبوك فرض قيودًا على بعض الفيديوهات التابعة للمجموعة.

ومؤخرا، تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين لسماحهما بمثل هذه الاستفزازات.

 

المصدر / الأناضول
#تركيا #العراق #الدنمارك #حرق المصحف الشريف #حرق القرآن الكريم

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