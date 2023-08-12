آرسنال يستهل موسمه الجديد بـ"البريمير ليغ" بالفوز على نوتينغهام

استهل فريق آرسنال وصيف البطل موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتحقيق الفوز على ضيفه نوتينغهام فورست بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت ضمن المرحلة الأولى من البطولة.

افتتح إدي نيكيتاه التسجيل لأرسنال في الدقيقة 26 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة حاسمة رائعة من غابرييل مارتينيلي قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني من تسديدة لولبية رائعة في الدقيقة 32.

وعلى الرغم من سيطرة المدفعجية معظم فترات اللقاء إلا أن نوتينغهام عاد بقوة مع نهايته محرزاً هدف تضييق الفارق في الدقيقة 82 عن طريق تايو أوويني مستغلا تمريرة حاسمة من أنتوني إيلانغا.

كارلتون موريس يدخل التاريخ بتسجيله أول هدف للوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #لوتان_تاون pic.twitter.com/Ltrx4GEx7T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2023

وكانت المباراة قد تأخرت لنصف ساعة بعدما كان مقررا أن تنطلق في ظهر اليوم السبت في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينيتش).

ووردت أنباء أن التأجيل حدث بسبب خلل في النظام الإلكتروني لتذاكر حضور المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل أرسنال وصيف بطل الدوري.

المصدر / مواقع إلكترونية