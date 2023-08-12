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تركيا.. 2.4 مليون طالب يشاركون بدورات القرآن الصيفية

12 اغسطس 2023 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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تركيا.. 2.4 مليون طالب يشاركون بدورات القرآن الصيفية

كشفت مسؤولة في رئاسة الشؤون الدينية التركية، عن مشاركة مليونين و400 ألف طالب في دورات القرآن الكريم الصيفية خلال العام الجاري.

وقالت مديرة الخدمات التعليمية بالشؤون الدينية التركية سديدة أق بولوط، إن الدورات تستمر لـ6 أسابيع بمعدل 4 ساعات يوميًا.

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وأوضحت أن الدورات تشمل إلى جانب قراءة القرآن الكريم تعليم القيم الدينية والوطنية.

وأشارت إلى أن الدورات التي تنظم في المساجد تتخللها رحلات ومسابقات وأنشطة ترفيهية.

المصدر / الأناضول
#تركيا #القرآن الكريم #دورات القرآن الكريم الصيفية

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