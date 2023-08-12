خدمات رفح يستهل الدفاع عن لقبه بفوز صعب والشجاعية يعود من بيت حانون بفوز كبير

غزة/ وائل الحلبي:

استهل خدمات رفح حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على الصداقة بهدفين مقابل هدف، التي جرت بينهما على ملعب رفح.

وتقدم خدمات رفح بهدف مبكر سجله يسار الصباحين (5)، قبل أن يعدل جلال أبو يوسف النتيجة للصداقة في الدقيقة (20).

وأكمل خدمات رفح اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مهند حسنين في الدقيقة (75)، واستعاد الأخضر التقدم بهدف جديد سجله البديل أمين العيادي في الدقيقة (80).

اتحاد بيت حانون 1×4 اتحاد الشجاعية

قلب اتحاد الشجاعية تأخره أمام مضيفه بيت حانون إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

وتقدم بيت حانون بهدف مبكر سجله لاعب بيت حانون محمود سلمي (6)، فيما تمكن الشجاعية من تعديل النتيحة عن طريق موسى حرارة في الدقيقة (28).

وقلب الشجاعية النتيجة بهدف ثاني في وقت قاتل سجله لاعب الشجاعية غسان أبو عودة (89)، ليفتح المجال أمام هدفين ثالث ورابع سجلهما أحمد حرارة (90)، وعلاء عطية (92).

الشاطئ 2 × 2 شباب جباليا

انتزع الشاطئ تعادلا صعبا من أمام مضيفه شباب جباليا بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب اليرموك.

سجل هدفي الشاطئ، أحمد أبو حسنين (60)، ومحمد السدودي (84) من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي شباب جباليا، يوسف سالم (76) من ركلة جزاء، ومحمد الترامسي (80).

دوري الدرجة الأولى

حقق اتحاد دير البلح فوزا صعبا على الامل بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس ليحصد أول 3 نقاط في مشواره في البطولة.

وفي مباراة ثانية فاز بيت لاهيا على أهلي النصيرات بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره في البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين