تشافي مصمم على ضم نجم مانشستر سيتي

أكد خبير الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، عادت للتفاوض مجددًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم الدولي البرتغالي، جواو كانسيلو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي بطلب من المدرب تشافي هيرنانديز.



وخاض الظهير البرتغالي النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى بايرن ميونخ؛ لكن النادي البافاري رفض شراء عقده بصورة نهائية ليعود اللاعب إلى السيتي بحثًا عن فريق جديد، في ظل توتر علاقته بمدربه الإسباني بيب غوارديولا.



وتابع رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعتبر المدرب هيرنانديز اللاعب البرتغالي ذا أولوية قصوى للفريق، وستستمر المفاوضات في الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقة، في ظل ترحيب اللاعب بالعرض الكتالوني".



ويمتد عقد كانسيلو مع السيتي إلى صيف 2027، وكان قد وفد إلى النادي عام 2019 من يوفنتوس الإيطالي مقابل 65 مليون يورو، ويُصنّف حاليًا سادس أغلى لاعب برتغالي حسب منصة "ترانسفير ماركت".



وأسهم النجم البرتغالي في تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني إثر منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند امتدت إلى آخر جولة، إذ قدّم 6 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها بكل البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.



جدير بالذكر أن برشلونة أبرم صفقتين مجانيتين هذا الصيف، ويتعلق الأمر بكل من المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز ولاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، وتعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لكن الأخير سيُسجَل لاعب بالنادي الكتالوني العام المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين