قرار من برشلونة يقرب عودة نيمار

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن برشلونة بطل الدوري الإسباني فتح الباب أمام بيع موهبته الشابة أنسو فاتي، في إجراء جديد لتأمين عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف الفريق، قبل أقل من 20 يومًا على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما شهدت الفترة الماضية تفعيل النادي رافعة اقتصادية جديدة لتسجيل صفقاته الجديدة واستعادة نجمه السابق من باريس سان جيرمان.



وقالت الصحيفة اليوم السبت إن البلوغرانا قرر الاستماع إلى العروض التي ستصل لابن الـ 20 عامًا وأبلغ بيئة اللاعب بهذا الأمر، مشددة على أن المقربين من فاتي كانوا يعرفون بالفعل بهذه الخطوة منذ بداية الصيف، رغم أن اللاعب يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة.



وتأتي هذه التطورات بشأن اقتراب عودة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة لتنهي احتمالية الاعتماد على فاتي في الموسم الجديد حيث سيقلل تشافي هيرنانديز الاعتماد عليه وسيكون ظهوره في مباريات الفريق شبه معدوم، في حال استمراره مع الفريق، ما يدفع النادي للتخلص منه.



وعلى الرغم من أن أنسو وعائلته أكدوا للبرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعب، الرغبة في الاستمرار مع برشلونة، لكن اللاعب صار أكثر إدراكًا لنوايا برشلونة تجاهه، ما يجبره على البحث عن حل نهائي.



وأكدت الصحيفة الكتالونية أن ناديًا إسبانيًا أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فاتي الذي لعب 109 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها 29 هدفًا وصنع 10 آخرين، وينتهي عقده مع البلوغرانا في 2027 فضلًا عن وجود اهتمام سعودي بالحصول على خدماته.



وسبق للاعب أن ارتبط بخطوة الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني؛ لكنه أكد رغبته في البقاء خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية برفقة إسبانيا على حساب كرواتيا في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بقوله: "لدي عقد مع برشلونة، وأعتزم الاستمرار في التحسّن والتطور معه".

المصدر / فلسطين اونلاين