الهيئة المستقلة تدعو لفتح تحقيق جاد في "مسرحية" جامعة الخليل

أكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، أن المسرحية التي حدثت اليوم أمام جامعة الخليل تشير إلى وجود جهات تعبث في ساحة الجامعة وتستهدف طلبتها.

وبين أن ما جرى اليوم أمام جامعة الخليل، تم كشفه منذ اللحظة الأولى، وتواصلت الهيئة مع قيادة الكتلة الإسلامية ونفوا أن يكون لهم علاقة بالوقفة التي خرجت فيها خمس فتيات منقبات ويلبسن وشاح الكتلة الإسلامية وهتفن ضد رئيس الجامعة وإدارتها.

وأوضح أنه تواصل مع إدارة الجامعة، مشيرًا إلى أن هناك جهات تعبث في الساحة ويجب التحقيق لمعرفة من يقف وراء ذلك.

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وشدد الأطرش على ضرورة فتح تحقيق جدي ومعرفة من يقف خلف تلك الوقفة، لافتا إلى أن من يعبث بأمن الخليل يعبث بأمن الوطن وغير مؤتمن.

ونفت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل علاقتها بأي وقفة أمام بوابات الجامعة، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بمجموعة المتظاهرين بأوشحة خضراء أمام بوابات الجامعة الآن.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محافظة الخليل قد استنكرت بشدة، المسرحية المكشوفة التي نظمتها جهة مشبوهة أمام بوابات جامعة الخليل صباح اليوم متنكرة بوشاح طالبات الكتلة الإسلامية، مؤكدة أنها لن تنجح في تشويه صورة طالباتنا في الجامعة، ولا خلط الأوراق والعبث في مصالح الطلبة.

وقالت حماس إن هذه المسرحية لا يمكن أن تغطي على جريمة الاعتداء على طالبات الجامعة قبل أسبوعين من جانب عناصر مأجورة، أو إفشال الوقفة الجماهيرية والعشائرية المساندة للطالبات ضد المنفذين المعتدين ومن يقف وراءهم، أو إحداث فتنة وتأليب الرأي العام وإدارة الجامعة على طلبتنا.



وشددت على مسؤولية المؤسسات الحقوقية في متابعة هذه القضية لحماية الطالبات من حملات الملاحقة والتشويه المفتعلة، معبرين عن فخرنا بجميع الطلبة وثقتنا بقدرتهم على التعالي على هذه الفتنة وتفويت الفرصة على المتربصين بطلبتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين