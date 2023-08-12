تعرف على مدة عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ

بعد نحو عام من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، رصد بايرن ميونيخ 100 مليون يورو لايجاد بديل له، من خلال تعاقده السبت مع قائد منتخب إنكلترا الثلاثيني هاري كاين الباحث عن أول لقب كبير في مسيرته.

وتعاقد كاين مع الفريق البافاري حتى 2027، بعد اتفاق الاخير مع توتنهام الانكليزي على صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ البوندسليغا، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاماً والذي كان عقده سينتهي مع فريق شمال لندن العام المقبل.

قال كاين "بايرن من أكبر الأندية في العالم. قلت دوماً اني اريد المنافسة على أعلى مستوى عالمي. عقلية الفوز ترمز إلى هذا النادي".

توصل الفريقان الخميس الى اتفاق نهائي وأعطى اللاعب الضوء الاخضر النهائي ليلاً، وقام بتوديع جماهير توتنهام في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد تأخير رحلته عدة ساعات، وصل كاين مساء الجمعة الى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بطل البوندسليغا في آخر 11 عاماً.

وبحسب الصحف الألمانية، فان قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت.

وكشف المدرب الأسترالي الجديد لتوتنهام أنج بوستيكوغلو في وقت سابق الجمعة أن الهداف التاريخي للنادي اللندني على وشك الانتقال الى بايرن.

وسجل كاين 280 هدفاً في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو افضل هداف في تاريخ المنتخب الإنكليزي (58)، بيد انه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، فيما توّج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.

وكان مدرب بايرن توماس توخل قال الجمعة ان بطل أوروبا ست مرات يضع اتمام الصفقة "ضمن أولوياته القصوى".

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظراً لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات، طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علماً أن عقد كاين ينتهي في حزيران/يونيو 2024 ويستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وعموماً، لا ينفق بايرن مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 والمنتقل حديثا منه إلى مواطنه باريس سان جرمان.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفًا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنكليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في بوندسليغا إلى النصر السعودي.

المصدر / فلسطين اونلاين