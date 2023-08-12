سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها وسط قطاع غزة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحد مجاهديها وسط قطاع غزة، الذي ارتقى نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح.

وقالت سرايا القدس في بيان تلقى موقع نسخة عنه، إن "الفقيد المجاهد أحمد عادل عطية أبو رمضان (27 عاماً)، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، ارتقى اليوم السبت 25 محرم 1445 هــ، الموافق 12 أغسطس/آب 2023م، نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح".

وأضافت: "نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير".

ودعت المولى عز وجل أن يتغمد المجاهد أبو رمضان بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان.

وقالت: "نعاهد الفقيد وكل الراحلين أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى فقيدها المجاهد "أحمد عادل أبو رمضان" من فرسانها في لواء الوسطى الذي ارتقى نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد المجاهد:

" أحمد عادل عطية أبو رمضان " - أبو مالك-

(27 عامًا) - أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى

من سكان مدينة دير البلح

الذي ارتقى اليوم السبت 25 محرم 1445 هــ، الموافق 12 أغسطس/آب 2023م، نتيجة خطأ أثناء تنظيف السلاح، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير.

نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الراحلين أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت: 25 محرم 1445 هــ، الموافق: 12 أغسطس/آب 2023م

المصدر / فلسطين أون لاين