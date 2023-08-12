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بالفيديو الشرطة الأردنية توقف شخصًا لقيادته سيارته عن بعد

12 اغسطس 2023 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
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أوقفت الشرطة الأردنية، اليوم الخميس، شخصا لمدة 14 يوما، بعد ضبطه يقود سيارته عن بعد دون الجلوس على مقعد السائق.

وحسب وسائل إعلام أردنية، فإن الشخص المخالف كان يقود سيارته من خلال التحكم عن بعد (تقنية القيادة الذاتية) على شارع الستين في محافظة السلط.

وأكدت إذاعة الأمن العام أن هذا التصرف عرض حياة السائق والآخرين لخطر محقق، وخاصة في ظل عدم جاهزية الطرق لاستخدام هذه التقنية.

المصدر / مواقع إلكترونية
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