كتلة جامعة الخليل: لا صلة لنا بما وقع أمام الجامعة وندعو لمحاسبة الفاعلين

نفت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، اليوم السبت، أي صلة أو علاقة لها بما وصفته بـ" المسرحية الهزلية التي حصلت صباح اليوم أمام بوابات الجامعة وما تخلله من ألفاظ نابية وإساءة للجامعة وإدارتها"، داعية إدارة الجامعة لـ"ملاحقة من يقف وراء هذا الفعل المشين ومحاسبته".

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وأكدت في بيان مقتضب: أن "قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة صادروا في مناسبات عدة سابقة رايات وأوشحة للكتلة الإسلامية".

وقالت: إن "مسرحية كهذه لا يمكن أن يكون وراءها إلا أطراف مأزومة لم يرق لها الوقفة المشرفة لمدينة الخليل وعائلاتها ضد الاعتداء على الجامعة وطالباتها".

المصدر / فلسطين أون لاين