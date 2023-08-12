الداخل المحتل.. إصابتان في جريمة إطلاق نار جديدة

أصيب شخصان، اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار في كفر كنا بالداخل الفلسطيني المحتل، وُصفت حالة أحدهما خطيرة "43 عاما" وآخر أصيب بجروح طفيفة "34 عامًا"، ونُقلا لمستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج بعد جهود إسعافهما ميدانيًّا.

وباشرت شرطة الاحتلال - حسب مصادر محلية- التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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وكان قد أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة مساء الجمعة.

وتحوَّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، الذي يجد نفسه متروكًا لمصيره ورهينة للجريمة المنظَّمة.

وفي المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحدِّ من الجريمة المنظَّمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الاحتلال مع منظمات الإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين