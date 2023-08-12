رفضا لاعتقالهم الإداري.. 13 أسيرًا يواصلون إضرابهم في سجون الاحتلال

رفضا لاعتقالهم الإداري، يواصل 13 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام.

وتتزامن هذه الخطوة مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

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وأكد نادي الأسير إن تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من (1200) معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت (1978) أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري أعلاها في شهر تموز المنصرم والتي بلغت (370) أمرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين