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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام

12 اغسطس 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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شاطئ بحر مدينة غزة - أرشيف

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس السبت 12 أغسطس

هذه الليلة: يكون الجو حارا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 13 أغسطس

ويوم الأحد، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 14 أغسطس

والإثنين المقبل؛ يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 15 أغسطس

أما الثلاثاء، فيكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق شديد الحرارة في الاغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

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