طواقم حكام مباريات الدوري الممتاز .. اليوم

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تتواصل مساء اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري الدرجة الممتازة، باقامة 3 مباريات على عدة ملاعب مختلفة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة خدمات رفح والصداقة للكابتن فايز عمران، على أن يساعده على الخطوط أحمد شبير ومحمد الغول وخالد أبو الخير.

وكلفت اللجنة الحكم هاني مسمح بادارة مباراة اتحاد بيت حانون والشجاعية، ويساعده على الخطوط محمد خطاب ومروان خطاب، وعبد السلام أبو سليسل حكما رابعا.

ويدير الحكم الدولي محمد أبو شهلا مباراة خدمات الشاطئ وشباب جباليا ويساعده على الخطوط فادي السمهوري ومحمود الصواف، وحازم الصوفي حكما رابعا.

المصدر / فلسطين أون لاين