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واتساب يقرر سحب البساط من "زووم".. إليك هذه الخاصية

12 اغسطس 2023 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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واتساب يقرر سحب البساط من "زووم".. إليك هذه الخاصية

لا شك في أن أيام الحجر التي قطع بها العالم أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، قد زادت إلى حد كبير من أهمية تطبيقات التواصل الاجتماعي، خصوصا في مجال العمل وعقد الاجتماعات.

ولعل لتطبيق "زووم" كانت حصّة الأسد، وهو ما أثار حفيظة "واتساب" على ما يبدو ودفعه للبحث عن طريقة تهدد فيها عرس زميله.

خاصية جديدة

فمن المقرر أن يدخل التطبيق الأخضر على الخط بسرعة عبر خاصية جديدة يسحب بها البساط من تحت "زووم"، حيث أعلن رئيس شركة "ميتا" المالكة لواتساب، مارك زوكربيرغ، أن منصته تعمل على إصدار خاصية "مشاركة الشاشة" أثناء مكالمات الفيديو، على أن يتم طرحها تدريجيا لجميع مستخدمي "واتساب" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونشر زوكربيرغ في قناته التي تبث على إنستغرام الثلاثاء، قائلاً: "سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب".

وعن الطريقة، فكل ما عليك فعله أن تبدأ بمكالمة فيديو مع شخص واحد أو أكثر، ثم تنقر فوق أيقونة المشاركة الجديدة.

بعدها اختر ما إذا كنت تريد مشاركة تطبيق معين أو شاشتك بأكملها، وستتم بعد ذلك مشاركة شاشتك مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي.

ميزات جديدة

كما ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من شاشتك.

يشار إلى أن "ميتا" ركزت خلال الفترة الماضية على تقديم ميزات جديدة لتوسيع استخدام "واتساب" خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك رسائل الفيديو الفورية، وقنوات لمتابعة الأشخاص والعلامات التجارية، وإقفال محادثاتك الخاصة برمز.

المصدر / وكالات
#واتساب #زووم #جديد

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