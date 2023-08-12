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منظمة الصحة تحذّر: متحور "إي جي 5" من كورونا ينتشر بسرعة

12 اغسطس 2023 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
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منظمة الصحة تحذّر: متحور "إي جي 5" من كورونا ينتشر بسرعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الانتشار السريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا يحمل اسم "إي جي 5".

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحافي صادر اليوم الخميس، إلى أنها تصنف متحور "إي جي 5" الجديد على أنه "متحور يجب أن يكون محل الاهتمام". وفي وقت سابق كانت المنظمة تصنفه على أنه "متحور تحت المراقبة".

وأوضحت المنظمة: أنه "تم الإبلاغ عن "إي جي 5" لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023. ومن خلال التقييم الحالي للمخاطر، صنفنا "إي جي 5" وسلسلته الفرعية كمتحور يجب أن يكون محل الاهتمام".

وأضافت: "عالمياً هناك زيادة مطردة" لحصة "إي. جي. 5" مقارنةً بالمتحورات الأخرى. وخلال الأسبوع من 17 إلى 23 يوليو، "بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي. جي. 5" 17.4%، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالبيانات التي كانت قبل أربعة أسابيع (من 19 إلى 25 يونيو) عندما بلغ المعدل 7.6%.

وتابعت: "بينما أظهر "إي. جي. 5" انتشاراً متزايداً ومقاومة أمام مناعة الجسم، لم ترد أي تقارير عن تغييرات في شدة المرض حتى الآن".

ومع ذلك، "بسبب ميزة النمو وخصائص مقاومة المناعة، قد يسبب "إي. جي. 5" زيادة بالإصابات ويصبح انتشاره مهيمناً في بعض البلدان أو حتى في جميع أنحاء العالم"، بحسب البيان.

المصدر / وكالات
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