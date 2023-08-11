الدفاع المدني يحذر من موجة حر تضرب فلسطين

وجّه الدفاع المدني، اليوم الجمعة، مجموعة إرشادات وتوجيهات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية بدءاً من غدٍ السبت وحتى مساء الاثنين المقبل.

ودعا الدفاع المدني، عبر صفحته بـ (فيسبوك)، المواطنين إلى عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة لأي سبب كان وذلك نتيجة الموجة الحارة والجافة التي تتعرض لها المنطقة.

وحذر المواطنين من "نسيان الأطفال داخل المركبات، وإزالة العبوات المضغوطة كمزيل العرق والقداحات من المركبات، تجنباً لانفجارها نتيجة الحرارة العالية".

ونصح الدفاع المدني العمال والمزارعين بالحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة، كما نصح المواطنين "بترشيد استهلاك التيار الكهربائي ومراقبة وسائل التبريد تجنباً لحدوث التماس الكهربائي".

وحث منظمي المخيمات الصيفية "باقتصار نشاطاتهم في المرافق الداخلية تجنباً للإصابة بضربات الشمس".

وأكد الدفاع المدني ضرورة الإبلاغ المبكر عن حوادث على أرقام الطوارئ التالية: "الدفاع المدني 102، الشرطة 100، والهلال الأحمر 101".

وتوقعت الأرصاد الحوية أن يشهد النصف الأول من الأسبوع المقبل موجة حر غير مسبوقة في شدتها.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إنه من المنتظر أن تستقبل فلسطين موجة حارة جديدة مع مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح العلامي، أن كتلة هوائية من صحراء شبه الجزيرة العربية والخليج تندفع لتشكل فوق المنطقة ما يسمى بالقبة الحرارية، لذلك سترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس خلال يوم السبت ويطرأ ارتفاع إضافي آخر خلال يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 35-40 درجة مئوية في العديد من المحافظات بما فيها الجبلية كالقدس والخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم، فيما قد تلامس نهاية الأربعينيات ولا يستبعد أن تصل لـ50 درجة في الأغوار خاصة الشمالية، بينما تكون حول 31-34 درجة مئوية في السواحل الفلسطينية لكن مع نسبة رطوبة مرتفعة تجعل من الشعور بالحرارة مرتفع وخانق.

المصدر / فلسطين أون لاين