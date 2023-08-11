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عمليتا إطلاق نار ومحاولتا طعن في 18 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة

11 اغسطس 2023 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 18 عملًا مقاومًا شملت محاولتي طعن وعمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وحالة تصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين و4 مظاهرات و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق المقاومون النار والعبوات الناسفة صوب قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، كما اندلعت مظاهرات ومواجهات تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وتعرض حاجز دوتان في جنين لإطلاق نار نفذه مقاومون فلسطينيون فيما اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في اليامون.

وشهدت قلقيلية وكفر قدوم اندلاع مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وشهدت بيت دجن وبيتا في نابلس مواجهات تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال، فيما تعرضت كل من مستوطنة نيلي في نابلس ومستوطنة معاليه أفرايم لمحاولة تنفيذ عملية طعن.

وفي حوسان ببيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شهدت إلقاء حجارة وتصديًا للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال الاسرائيلي #أعمال مقاومة #الضفة الغربية

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