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اتحاد بيت حانون يستعين بلاعب الصداقة السابق

11 اغسطس 2023 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة اتحاد بيت حانون تعيين الكابتن محمود مليحة، مدربا لفريق كرة الطائرة خلفا للمستقيل عبدالله فياض.

وسيقود مليحة الفريق في مباريات البلاي أوف، حيث سيواجه فريق اتحاد بيت حانون نظيره الرباط، والفائز منهما سيواجه الفائز من الهلال وغزة الرياضي.

ويتطلع فريق اتحاد بيت حانون للصعود لدوري الاحتراف الجزئي، حيث جاء تعيين مليحة نظرا لخبرته الكبيرة في الملاعب، وسبق له أن حصد عشرات البطولات مع الصداقة كلاعبا، وقاد فريق خدمات جباليا لفترة قصيرة مدربا، ويحمل شهادة تدريب متقدمة.

وخسر بيت حانون مباراة تحديد المركز الأول أمام نادي غزة الرياضي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبات في المركز الثاني حاليا.

وتنص اللائحة على صعود 3 فرق لدوري الاحتراف الجزئي، حيث سيلعب صاحب المركز الأول مع الرابع، والثاني والثالث، لتحديد الفرق المتأهلة.

#اتحاد بيت حانون #دوري غزة

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