أشرف حكيمي مرشح لترك باريس سان جيرمان والعودة لفريقه السابق

أكدت مصادر صحفية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي بدأ تحركاته الفعلية لاستعادة خدمات أشرف حكيمي بعد عامين قضاهما المدافع المغربي البالغ من العمر 24 عاماً في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.



وحسب "sportnews" فإن مسؤولي إنتر ميلان بدؤوا تحركاتهم للتعاقد مع حكيمي، بعد إغلاق ملف حارس المرمى، والحصول على خدمات السويسري يان سومر قادماً من بايرن ميونخ الألماني.



وبات أن الأطراف كافة مقتنعة بضرورة إتمام الصفقة، حيث يحلم النادي "اللومباردي" باستعادة خدمات حكيمي، فيما يرغب المدافع المغربي بالعودة إلى الدوري الإيطالي، في الوقت الذي لا يمانع فيه باريس سان جيرمان التخلي عن أشرف حكيمي شريطة دفع مقابل مالي جيد في الصفقة.



وسبق لوكيل أعمال حكيمي القول في تصريحات سابقة: "العودة إلى إنتر ميلان؟ الأمر لا يتعلق بما نريده فحسب، الحقيقة تقول إن حكيمي هو لاعب في باريس سان جيرمان"، وتابع: "صحيح أن أشرف حكيمي يحب إنتر ميلان وكان يشعر بسعادة كبيرة في مدينة ميلانو؛ لكن الواقع يختلف في الوقت الراهن، إنه لاعب في باريس سان جيرمان، ويملك عقداً يمتد لثلاثة مواسم أخرى، مستقبله لا يعتمد على رغباته الشخصية فحسب".



ويشترط باريس سان جيرمان استرداد 70 مليون يورو في صفقة التخلي عن حكيمي، وهي ذات القيمة المالية التي أنفقها في التعاقد مع المدافع المغربي خلال عام 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.



ويسيطر الغموض على مستقبل النجم المغربي هذا الصيف، حيث أكدت مصادر صحفية سابقة رغبته في الانتقال إلى وجهة أخرى بعد ملاحقته قضائيًا في فرنسا بتهمة اغتصاب، فيما تحدثت صحف أخرى عن شعوره برغبة كبيرة في البقاء من أجل اللعب تحت قيادة لويس إنريكي.



جدير بالذكر أنّ حكيمي في موسم 2022-23، شارك مع باريس سان جيرمان في 39 مباراة بمُختلف المُسابقات، وأسهم في 11 هدفًا، بواقع 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة.