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العواودة: الاحتلال سيفشل في حربه على الهوية الفلسطينية في القدس

11 اغسطس 2023 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
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أكدت الناشطة السياسية انتصار العواودة أنّ المقدسيين متمسكون بأرضِهم ومقدساتهم ومنهاجهم، لافتةً أن الاحتلال سيفشل فشلًا ذريعًا في محاولة طمس الهوية والثقافة الفلسطينية رغم محاولاته في تغيير المنهاج الفلسطيني.

وبينت أن الاحتلال يسعى لتغيير المنهاج الفلسطيني إلى منهاجه، في محاولة منه للتأثير على البناء الفكري للإنسان الفلسطيني وتغيير معتقداته والقضاء على الإنسان والفكر الفلسطيني وتدميره.

وأشادت بيقظة أهل القدس وتصديهم لمنهاج الاحتلال، مشيرًا أن مجابهة ورفض منهاج الاحتلال واجب على كل المعنيين. 

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وطالبت العواودة، السلطة بالوقوف عند مسؤوليتها ومساندة أهل القدس في التصدي لمنهاج الاحتلال ودعم أهل القدس بكل السبل الممكنة.

كما طالبت كل المؤسسات والمعنيين بضرورة نقل معاناة المقدسيين إلى المحافل الدولية وفضح ممارسات الاحتلال وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني وأهل القدس، والضغط على الاحتلال من أجل التراجع عن خطوته الإجرامية.

وندّدت بقرار الاحتلال بإصراره على تغيير المنهاج الفلسطيني، مؤكدة أن من حق المقدسيين أن يدرسوا منهاجهم الفلسطيني.

وشددت أن أساليب الاحتلال الإجرامية فشلت في إفراغ القدس رغم كل سياساته من فرض شروط البناء والترخيص الشبه مستحيلة والغرامات والعقوبات والضرائب المكلفة وغيرها على أبناء القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #الهوية الفلسطينية #أسرلة المناهج

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