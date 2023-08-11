خالد كردغلي ينسحب من مباراة الوحدات وشباب الأهلي دبي رفضا للتطبيع

كشف لاعب منتخب سوريا ونادي الوحدات الأردني، خالد كردغلي، اليوم الجمعة، موقفه بشأن المشاركة في المباراة التي تجمع فريقه ونادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

وأكد كردغلي، أنه أبلغ إدارة نادي الوحدات الأردني موقفه القاضي بعدم المشاركة في المباراة، في ظل وجود اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور في صفوف النادي الإماراتي.

وأشار الدولي السوري إلى أنه برر موقفه لإدارة نادي الوحدات بالاستناد إلى الأنظمة والقوانين السورية التي تمنع كل أشكال التطبيع، ومنها الرياضي.

وكانت إدارة النادي الأردني أصدرت بياناً صحافياً أكدت فيه خوض المباراة التي تجمعه بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في الـ15 من الشهر الجاري، الأمر الذي أثار موجة اعتراض في صفوف جماهير النادي.

ويرى عدد كبير من مشجعي نادي الوحدات أن قرار المشاركة يندرج ضمن التطبيع الرياضي ويُعَد إنكاراً للقضية الفلسطينية، وخصوصاً أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الأردن وفلسطين.

وعلى مستوى القرارات الرسمية، أعلن 6 أعضاء في مجلس إدارة النادي الأردني استقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على خوض المباراة مع النادي الإماراتي.

المصدر / وكالات