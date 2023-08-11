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تواصل الاعتداءات على المصحف الشريف في الدنمارك

11 اغسطس 2023 . الساعة 19:31 بتوقيت القدس
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تواصل مجموعة عنصرية مناهضة للإسلام في الدنمارك، مسلسل اعتداءاتها على المصحف الشريف بالعاصمة كوبنهاغن.

وأقدم أعضاء في مجموعة عنصرية تسمي نفسها "الوطنيين الدنماركيين (Danske Patrioter")، على حرق نسخ من المصحف الشريف، اليوم الجمعة، أمام سفارات باكستان والجزائر وإندونيسيا والمغرب، كما أقدموا على حرق نسخة أخرى أمام مسجد في كوبنهاغن.

وبثت المجموعة مشاهد حرق المصحف الشريف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حاملين لافتات مناهضة للإسلام، ومرددين هتافات ضده.

وفرضت منصة فيسبوك قيودا على بعض فيديوهات المجموعة.

ومؤخرا، تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين المذكورين لسماحهما بمثل هذه الاستفزازات.

المصدر / الأناضول
#الدنمارك #المصحف الشريف

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