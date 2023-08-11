الجزائر: تعليق بث قناة خاصة بسبب "تجاوزات منافية للدين والأخلاق"

أعلنت السلطات في الجزائر، اليوم الجمعة، تعليقا مؤقتا لجميع برامج "قناة السلام"، على خلفية "تجاوزات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع".

جاء ذلك في بيان لسلطة الضبط السمعي البصري، التي تتولى مراقبة المحتوى لوسائل الإعلام في الجزائر، نقله التلفزيون الرسمي.

وقالت الهيئة: إنها "قررت مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام".

وأوضحت أن القرار جاء على خلفية "بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة".

وبثت قناة "السلام" الخاصة، منتصف ليلة الخميس، مشاهد لزواج المثليين.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صور تلك المشاهد، بكثير من الاستغراب والاستهجان.

وحتى الساعة 15:30 (ت.غ) لم تعلق القناة على قرار سلطة الضبط السمعي البصري.

وليست المرة الأولى التي تتخذ فيها سلطة الضبط قرارا مماثلا، إذ سبق وأن تم إيقاف بث "قناة الأجواء" (خاصة)، بسبب بث فيلم تضمن مشاهد خادشة للحياء.

وعادة ما تبرر هذه الأخطاء، بتقصير وإهمال مسؤولي مراقبة محتوى البرامج الأجنبية، بحسب مصادر الاعلامية.

المصدر / الأناضول