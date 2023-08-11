غزة.. تعرف على تفاصيل مشروع تطوير مفترق حي الشجاعية

أعلنت بلدية غزة عن خطة مشروع تطوير مفترق الشجاعية شرق المدينة الذي سيجري العمل على تنفيذه قريبا.

ونشرت البلدية اليوم تفاصيل المشروع، والتي تشمل، توسعة شارع صلاح الدين ليصبح بعرض 32 مترا، وإضافة مسرب جديد على الجهة الغربية جنوب المفترق ليصبح 3 مسارب.

وتشمل الأعمال إضافة مسربين جديدين على الجهة الشرقية جنوب المفترق ليصبح أربعة مسارب، وتركيب إشارة ضوئية لإدارة الحركة المرورية في المفترق.

كذلك إنشاء مواقف سيارات داخلي وخارجي، وإنشاء موقف سيارات للمحافظات الأخرى (الجنوب والوسطى) يتسع لـ 45 سيارة في أرض الأوقاف، وإنشاء رصيف للتحميل والتنزيل بطول 44 مترا لنقل المواطنين إلى أحياء المدينة المختلفة.

كما سيتم إنشاء موقف سيارات خصوصي يتسع لـ 12 سيارة، وإنشاء مواقف سيارات لنقل الركاب داخل الشجاعية، وكذلك إنشاء موقف سيارات التركمان (لنقل الركاب لشارعي المنصورة والمنطار والمنطقة الصناعية، والشوارع المتفرعة منهم).

وتشمل الأعمال إنشاء موقف سيارات إجديدة (لنقل الركاب لشارعي الرياض "النزاز" والشعف، والشوارع المتفرعة منهم)، وإنشاء موقف سيارات بغداد (لنقل الركاب لشارعي بغداد والطواحين والشوارع المتفرعة منهم).

ووقع رئيس بلدية غزة يحيى السراج، أمس الخميس، اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية، بهدف توسعة المفترق وتطويره وحل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة وتسهيل وتنظيم حركة السير على المفترق.





وبينت البلدية أنها ترتب خطة مرورية بديلة لحركة السير في المنطقة، بالتعاون مع شرطة المرور والنجدة، وسيتم الإعلان عنها ونشرها قبل إغلاق المفترق، عبر منصات البلدية على مواقع الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة بهدف إعلام المواطنين والسائقين بالطرق البديلة.

وأكد رئيس البلدية، أهمية المشروع ودوره الكبيرة في حل أهم المشاكل المرورية في المدينة وضرورة تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة ووفق المخططات التي وضعتها البلدية لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن بلدية غزة، بذلت جهوداً كبيرة لإخراج هذه المشروع وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة نظراً لما يمثله من حيوية في الموقع ودوره الرئيس كمحور يربط بين شارع صلاح الدين وشارعي الوحدة غرباً وبغداد شرقاً.

وتبلغ قيمة المشروع نحو 950 ألف دولار بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى)، فيما تبلغ مدة تنفيذ المشروع نحو ستة شهور من تاريخ بدء التنفيذ.

المصدر / فلسطين أون لاين