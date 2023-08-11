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بالصور حماس تنظم وقفة بغزة نصرة للقدس والضفة

11 اغسطس 2023 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقفة جماهيرية دعما لمدينة القدس والضفة الغربية، وذلك جنوب مدينة غزة اليوم الجمعة.

وشارك المئات في الوقفة يتقدمهم عدد من قادة حماس، وسط هتافات تؤكد استمرار المقاومة ودعم أهالي المقاومين في الضفة والقدس، وإسناد الأسرى في خطواتهم النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال.

وأكد الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن العدو يشن حربا دينية وينفذ مخططا خبيثا لتهويد المسجد الأقصى، وأن الطقوس التلمودية التي ينفذها المستوطنون بالمسجد الأقصى دليل على الحرب الدينية.

وشدد حمادة على أن "سيف القدس سيظل مسلطا فوق رقبة المحتل حتى تحرير المسجد الأقصى، وأن مخططات الاحتلال الفاشية لن تفلح في تهجير المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها".

وأضاف "أن المقاومة ترقب جيدا فعل الحكومة الصهيونية وأفعال المستوطنين بالمسجد الأقصى"، مطالبا الأمة العربية والإسلامية أن "تستنفر من أجل المسجد الأقصى والدفاع عنه".

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المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #القدس #الضفة الغربية

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