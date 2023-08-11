207 أعمال مقاومة خلال الأسبوع الأخير في الضفة والقدس

شهدت الفترة ما بين الرابع إلى العاشر من شهر أغسطس/ آب الحالي 207 أعمال مقاومة ضد الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" ارتقاء ثمانية شهداء خلال الفترة المذكورة، فيما قتل مستوطن وجرح خمسة آخرين في عمليات متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية.

ونفذ المقاومون 19 عملية إطلاق نار ضد أهداف لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه وحواجزه وأبراجه العسكرية.

وأحرق الشبان الثائرون أربعة منشآت وأليات وأماكن عسكرية، فيما ألقوا تسع عبوات ناسفةٍ صوب جنود الاحتلال.

كما ألقى الشبان ثماني زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق بالضفة والقدس صوب جنود الاحتلال.

واندلعت خلال الفترة المذكورة ثلاث مظاهرات ضد سياسات الاحتلال الإجرامية في عدة مناطق بالضفة والقدس.

وحطّم الشبان في ثماني مواجهات مركبات ومعدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، خلال الفترة المذكورة.

وشهدت الضفة والقدس 77 مواجهة بين الشبان من جانب وجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين من جانب آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين