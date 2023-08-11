ارتفاع عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام إلى 13

أفاد نادي الأسير، اليوم الجمعة، أنّ عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ارتفع إلى (13) معتقلًا بعد انضمام ستة أسرى آخرين في سجن (ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام منذ يوم أمس الخميس.

والأسرى هم: (هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية /جنين وهم معتقلون منذ شهر أيار الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر/ أريحا وهو معتقل منذ شهر نيسان الماضي، ومحمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر/ الخليل وهو معتقل منذ شهر تشرين الثاني 2022، وزهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ آذار الماضي).

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وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي، أن سبعة أسرى آخرين يواصلون إضرابهم منذ فترات متفاوتة وهم: (سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل وهم مضربون عن الطعام منذ 13 يومًا، فيما يواصل الأسيران كايد الفسفوس، وسلطان خلوف إضرابهما منذ تسعة أيام، إضافة إلى الأسير أسامة دقروق الذي شرع منذ خمسة أيام).

ويأتي إضراب الأسرى الـ13، تزامنًا مع الخطوات النضالية التي شرع بها "الإداريون" في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 أسيراً مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

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وأكّد نادي الأسير أنّ تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين لأكثر من (1200) أسير، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت (1978) أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري أعلاها في شهر تموز المنصرم والتي بلغت (370) أمرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين