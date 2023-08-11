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بالفيديو إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية

11 اغسطس 2023 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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مواجهات سابقة في بلدة بيتا (صورة أرشيفية)

اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية، خلال فعاليات رافضة للاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من الشبان أصيبوا بحالات اختناق، خلال المواجهات التي شهدها محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

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وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية قرب بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على قمة جبل صبيح، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وفي بيت دجن شرق نابلس أصيب عدد من الصحفيين والنشطاء بينهم منسق لجنة التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الاحتلال وقنابل الغاز خلال قمعها الفعالية الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الرافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية.

وخلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم، أًصيب 4 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال.

وخرجت في كفر قدوم المسيرة الأسبوعية المنددة بالاحتلال والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #كفر قدوم #الضفة الغربية #جبل صبيح

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