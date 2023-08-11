"حراك المعلمين" يعلن العودة للإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي بالضفة

هدد حراك المعلمين، اليوم الجمعة، بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد وتفعيل الإضراب إلا بتحقيق حكومة اشتية جميع مطالبهم.

واتهم حراك المعلمين في بيان له، الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاقيات فيما بينهم، مشيراً إلى أن الحكومة أدارت ظهرها لهم. وفق نص بيانهم.

وأوضح حراك المعلمين أن الإضراب سيكون من الطابور الصباحي مع التوجه، وعدم إعطاء حصة صفية واحدة لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي، وتكون المغادرة في أي وقت يريده المعلم، أو تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً كحد أقصى.

ودعا حراك المعلمين، أولياء الأمور وكافة الموظفين العموميين إلى الاعتصام المركزي أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، في تمام الساعة 12:00 حتى 2:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 21-8-2023.

وطالب الحراك عدم التعاطي مع أي توجيهات من المدراء أو مكاتب التربية أو الوزارة حتى نزول راتب شهر آب بداية أيلول، مشيراً إلى أن تنفيذ الشق المالي من المطالب على الأقل سيعيد النظر في الفعاليات الاحتجاجية وقد يخففها.

المصدر / فلسطين أون لاين