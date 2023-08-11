السديس يتدخل بعد وعكة صحية لخطيب المسجد الحرام

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحرم المكي الشريف، لحظة تدخل الشيخ عبد الرحمن السديس، خلال صلاة الجمعة.

وخلال إقامة الصلاة لآخر جمعة في شهر المحرم، لم يستطع خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، إكمال الصلاة في بدايتها.

وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعقيلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة صورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

وتوارد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشيخ المعيقلي أصيب بوعكة صحية أثناء أداة الصلاة، قد تكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أنه قبل أيام، تم تعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

المصدر / فلسطين أون لاين