50 ألف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس.

وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن أهالي الضفة الغربية ممن تمكنوا من الوصول للمسجد أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وشاركت أعداد كبيرة من النساء والأطفال في إعمار المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته، مؤكدين على إسلامية المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح إن فلسطين وأرض بيت المقدس أرض العلم والعلماء رغم محاولات الاحتلال طمس الهوية والتاريخ.

وحذر خطيب الأقصى من سياسة التجهيل، داعياً لوقفة مع التاريخ وتدارك الانحدار في منظومة التعليم.





المصدر / فلسطين أون لاين