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حماس تنعى الشهيد "جراد": دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

11 اغسطس 2023 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد البطل: محمود جهاد جراد (23 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم منتصف الليلة الماضية، لينضم إلى كوكبة من 220 شهيدًا ارتقوا منذ بداية العام الجاري.

وقالت الحركة في بيان نعي، "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد ومحبيه لنؤكد أنّ قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم أنّ جرائمه لن تمر دون رد".

وشددت حماس على أن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات، وأن الدماء التي تسيل في طريق الدفاع عن القدس والأقصى لن تذهب هدرًا، بل ستشعل نار الثورة من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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