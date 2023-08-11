بلدية غزة تنشر خطة تطوير مفترق الشجاعية

أعلنت بلدية غزة عن تفاصيل مشروع تطوير مفترق الشجاعية شرق المدينة، والذي يعد من أكثر المناطق حيوية واكتظاظًا.

وفيما يلي نص الإعلان كما نشرته البلدية عبر صفحتها على "فيس بوك":

مشروع تطوير مفترق الشجاعية

تشمل أعمال المشروع على:

توسعة شارع صلاح الدين

توسعة شارع صلاح الدين ليصبح بعرض 32 متر.

إضافة مسرب جديد على الجهة الغربية جنوب المفترق ليصبح 3 مسارب.

إضافة مسربين جديدين على الجهة الشرقية جنوب المفترق ليصبح 4 مسارب.

تركيب اشارة ضوئية لإدارة الحركة المرورية في المفترق.

إنشاء مواقف سيارات "داخلي وخارجي"

إنشاء موقف سيارات أجرة (للجنوب والوسطى) يتسع لـ 45 سيارة في أرض الأوقاف.

إنشاء رصيف للتحميل والتنزيل بطول 44 متر لنقل المواطنين إلى أحياء المدينة المختلفة.

إنشاء موقف سيارات خصوصي يتسع لـ 12 سيارة.

إنشاء مواقف سيارات لنقل الركاب داخل حي الشجاعية

انشاء موقف سيارات التركمان (لنقل الركاب لشارعي المنصورة والمنطار والمنطقة الصناعية، والشوارع المتفرعة منهم).

إنشاء موقف سيارات إجديدة (لنقل الركاب لشارعي الرياض "النزاز" والشعف، والشوارع المتفرعة منهم).

إنشاء موقف سيارات بغداد (لنقل الركاب لشارعي بغداد والطواحين والشوارع المتفرعة منهم).

تطوير منتزه الشجاعية

المصدر / فلسطين أون لاين