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الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

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بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

11 اغسطس 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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 أدى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم.

وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.

وشارك في أداء صلاة الفجر في الأقصى عائلات مقدسية بينها أطفال ونساء، قاموا بإعمار جنبات المسجد.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة على الرسول، وتقديم الضيافة من مشروبات ساخنة للمصلين والإفطارات الجماعية.

وواصلت قوات الاحتلال بالقدس المحتلة عرقلة المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالمسجد الأقصى من جهة باب حطة وأبواب المسجد المبارك والتضييق عليهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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