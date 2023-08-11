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استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

11 اغسطس 2023 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
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استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

استشهد، فجر اليوم الجمعة، الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما) بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال بالصدر خلال اقتحامها مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر طبية، أن الشهيد تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة خطيرة جدا، وتم الاعلان عن استشهاده.

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وأفادت مصادر محلية بإصابة 4 آخرين بينهم إصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة. وما زلت المواجهات دائرة حتى اللحظة.

 

 

#قوات الاحتلال #الضفة الغربية #شهيد طولكرم #اقتحام طول كرم

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