مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر الجمعة، بلدة كفر اللبد شرق مدينة طولكرم شمال غربي الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم بعدد كبير من الآليات، كما نشرت القناصة فوق عدد من البنايات.

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم

وأفادت مصادر محلية أن المقاومة الفلسطينية استهدفت القوات المقتحمة بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت المصادر أن شابا أصيب برصاص الاحتلال الحي في الكتف خلال اقتحام مخيم طولكرم.

وتزامن اقتحام طولكرم، مع اقتحام مماثل لقرية شقبا قضاء رام الله، وبلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.