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بعد مغادرة أكثر من نصف مستخدمي التطبيق.. ميتا تضيف خصائص جديدة لثريدز

11 اغسطس 2023 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
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بعد مغادرة أكثر من نصف مستخدمي التطبيق.. ميتا تضيف خصائص جديدة لثريدز

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز يوم الأربعاء إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستجرام، وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

وفقد ثريدز، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب. وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو تموز.

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وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس في اجتماع في يوليو تموز استمعت رويترز لتسجيل صوتي له إن ميتا تنظر في إضافة المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور (منشورات) ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة إنستجرام".

وقال زوكربيرج في منشور يوم الأربعاء إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.

 

المصدر / رويترز
#شركة ميتا #إنستجرام #تطبيق ثريدز

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