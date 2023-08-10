21 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة والقدس

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 21 عملًا مقاومًا شملت عملية إطلاق نار وإلقاء عبوتين ناسفتين وإحراق نقطة عسكرية و15 مواجهة تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق المقاومون الرصاص وألقوا العبوات الناسفة صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مثلث الشهداء في جنين.

وأحرق الشبان الثائرون نقطة عسكرية على مدخل مخيم العروب وألقوا العبوات الناسفة خلال المواجهات في بيت أمر في مدينة الخليل التي تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في العيساوية والجيب، كما ألقى الثوار مفرقعات نارية وحجارة تجاه قوات الاحتلال على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عنبتا في طولكرم، كما اندلعت مواجهات في زوتا بمدينة نابلس تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت كل من تقوع والمدخل الشمالي ومخيم العزة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين